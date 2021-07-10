В Октябрьске построят физкультурно-оздоровительных комплекс

Открытую многофункциональную спортплощадку предложили построить на территории стадиона "Труд", прилегающий к школе № 11. С такой инициативой на личном приеме секретаря реготделения "Единой России" Дмитрия Азарова выступил председатель общественного совета Октябрьска Виктор Брумм.
Он предложил разместить на футбольном поле хоккейную калду, баскетбольные площадки, беговые дорожки и тренажеры. Глава Октябрьска Александра Гожая поддержала Виктора Брумм и пояснила, что все большие соревнования в городе проходят на стадионе "Локомотив", а этот был бы очень востребован у детей и подростков для регулярного занятия спортом.
Дмитрий Азаров согласился с коллегами о необходимости строительства открытой многофункциональной спортплощадки, рассказал, что в рамках проекта "Единой России" "Детский спорт" реализуется несколько направлений реконструкции и строительства спортивных объектов, в том числе и строительство открытых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКОТ). Но идею использовать для этого уже готовый инфраструктурный проект поставил под сомнение. Поэтому было принято решение сразу проехать на место и убедиться о целесообразности строительства ФОКОТа именно на футбольном поле.
На месте Дмитрий Азаров вместе с коллегами принял решение о сохранении большого футбольного поля, а при необходимости использовать его как площадку для мини-футбола: "Очень жаль терять большое футбольное поле, я сам в детстве играл в футбол на полях без специальных покрытий, а к облагораживанию покрытия вернемся чуть позже". Секретарь реготделения предложил разместить баскетбольные площадки, калду и тренажеры в непосредственной близости к полю.
По итогам обращения Дмитрий Азаров сказал, что при соблюдении всех условий оформления проекта, на реализацию строительства ФОКОТ могут быть выделены до 20 млн руб., но задачу поставить футбольные ворота и облагородить территорию своими силами поставил уже сейчас.
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Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.
"бурматовских жертв",-все больше, в самаре недавно бродячин псы сняли с женщины скальп и она ушла не приходя в сознание, у местных властей нет законных способов решить эту проблему быстро, а денег на приюты нет.если решать эту проблему через приюты,то это фантастические деньги, тут вспоминаются слова одного депутата в госдуме, который беззастенчиво тряс языком, утверждая ,что это бесплатно решается освв, скоро россия утонет в судебных исках
Жители микрорайона просто молодцы. Героически отстаивали интересы города. В течении нескольких эпизодов останавливали противоправные и опасные подрядчиков и коммунальщиков. А действия эти действительно опасны. Они пытаются перекинуть основную магистральную трубу 500 радиуса к близко к газовой магистрали. Им вынесен запретительный акт о недопустимости их действий от газовщиков. То что подрядчик переместился со своими раскопками из одной части дома к другой сути не поменяло. Роют без всяких разрешений, экскаватором рядом с газовой магистралью. Эти магистрали расположили на таком расстоянии друг от друга не просто так, а для снижения рисков, в том числе ведения ремонтных работ. Коме того если бы рейдерский переброс коммуникаций прошел бы, то издержки дальнейшей эксплуатации этой ветки водопровода колоссальны. По идее любые работы в будущем по ремонту пришлось бы выполнять ручным способом - лопатами и кирками. Гордость за жителей. Негодование на застройщика, подрядчика и коммунальщиков у которых все средства хороши. Недоумение на наших высших чиновников - проблему с застройщиком нужно решить на высоком уровне. Проблема из-за этой скандальной точечной застройки - проблема не только жителей 13 микрорайона - но и интересов города в целом.
По словам президента В.В. Путина, всю социальную инфраструктуру должно выстраивать государство. Очень хотелось бы чтоб и у нас в Самаре так было. И наша региональная власть услышала простых людей, которые категорически против этой застройки. Которым в своё время обещали на этом месте парковую зону. Не парковки, а парки! Сейчас же все гуляют вдоль московского шоссе: мамочки с колясками, дети на самокатах и просто жильцы этого и других микрорайонов. Про очередь в поликлинику расскажет каждый житель этого 13 микрорайона. Необходимо просто приехать и спросить у простых людей. Про очередь в детский сад расскажет каждый родитель малолетнего ребенка этого 13 микрорайона. Необходимо просто приехать и спросить у простых людей. Про отсутствие элементарного солнечного света в квартирах домов напротив, которых планируют строить 20этажки и говорит не приходится. Так как новые 20этажные дома планируют поставить в 30 метрах от существующих 9тиэтажек. Пожилые жители этих домов будут видеть только окна многоэтажек. Густота населения и невозможность передвижения транспорта внутри района – несет в себе риски и вопросы: Как пожарным командам и скорой помощи перемещаться внутри района при такой густоте населения и не обеспеченности парковочными местами? Кто будет нести ответственность за то что не успеют? А выдержат ли коммуникации? А выдержат ли старые 9тиэтажки в 30 метрах от которых построят 4 двадцатиэтажки? Куда будут ставить машины жильцы этого района? Если около их домов вообще нет парковок, так как 20-30 лет назад не думали об этом. Куда будут ставить машины жильцы новых многоэтажек, у которых в 2 раза от норм сократили парковочные места. И что будет с районом через следующие 10-20 лет? Что будет когда заселится долгострой в нутри микрорайона. Около него тоже негде парковаться. Вопросов очень много. И жильцы категорически против и готовы отстаивать свои права. Поддерживаю в этом месте должна быть парковая зона с местами для активного отдыха молодежи и детей!