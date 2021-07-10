В Октябрьске построят физкультурно-оздоровительных комплекс

Открытую многофункциональную спортплощадку предложили построить на территории стадиона "Труд", прилегающий к школе № 11. С такой инициативой на личном приеме секретаря реготделения "Единой России" Дмитрия Азарова выступил председатель общественного совета Октябрьска Виктор Брумм.

Он предложил разместить на футбольном поле хоккейную калду, баскетбольные площадки, беговые дорожки и тренажеры. Глава Октябрьска Александра Гожая поддержала Виктора Брумм и пояснила, что все большие соревнования в городе проходят на стадионе "Локомотив", а этот был бы очень востребован у детей и подростков для регулярного занятия спортом.

Дмитрий Азаров согласился с коллегами о необходимости строительства открытой многофункциональной спортплощадки, рассказал, что в рамках проекта "Единой России" "Детский спорт" реализуется несколько направлений реконструкции и строительства спортивных объектов, в том числе и строительство открытых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКОТ). Но идею использовать для этого уже готовый инфраструктурный проект поставил под сомнение. Поэтому было принято решение сразу проехать на место и убедиться о целесообразности строительства ФОКОТа именно на футбольном поле.

На месте Дмитрий Азаров вместе с коллегами принял решение о сохранении большого футбольного поля, а при необходимости использовать его как площадку для мини-футбола: "Очень жаль терять большое футбольное поле, я сам в детстве играл в футбол на полях без специальных покрытий, а к облагораживанию покрытия вернемся чуть позже". Секретарь реготделения предложил разместить баскетбольные площадки, калду и тренажеры в непосредственной близости к полю.

По итогам обращения Дмитрий Азаров сказал, что при соблюдении всех условий оформления проекта, на реализацию строительства ФОКОТ могут быть выделены до 20 млн руб., но задачу поставить футбольные ворота и облагородить территорию своими силами поставил уже сейчас.