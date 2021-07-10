Синоптики предупреждают о грозе и шквалистом ветре

ФГБУ "Приволжское УГМС" объявляет желтый уровень опасности. В ближайшие 2-3 часа местами по Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Такие условия ожидаются и в ночь на 11 июля. В последующие дни дождь маловероятен, а температура воздуха приблизится к комфортным июльским значениям, завтра столбик термометра поднимется до 26...31°C.