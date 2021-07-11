Начало недели в Самарской области будет сухим и теплым

В начале недели синоптики не обещают осадков, а дневная температура будет колебаться в пределах 23....31°C.

В ночь на понедельник ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха 12...17°C. Днем ветер подует в северо-восточном направлении со скоростью 9-14 м/с. Столбик термометра поднимется до 23...28°C.

Ночью 13 июля будет западный ветер 7-12 м/с, температура воздуха 13...18°C. Днем прогнозируется северо-западный ветер и 26...31°C.

В среду ночью и днем возможен кратковременный дождь, гроза. Воздух прогреется до 26....31°C.