ГУ МВД России по Самарской области: как уберечься от телефонных аферистов

ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона быть бдительнее и не поддаваться на уловки телефонных мошенников, которые выманивают деньги он-лайн, с помощью телефонных звонков, sms сообщений и сети Интернет.
Так, 73-летний житель Сызрани стал жертвой афериста. Мужчина поверил звонившему ему "работнику финансового учреждения", который предложил "сохранить деньги от мошенников". Неизвестный злоумышленник уговорил пенсионера оформить кредит он-лайн и перевести полученные денежные средства в размере около 1,1 млн руб. на указанный им расчетный счет. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
80-летняя жительница Самарского региона тоже стала жертвой мошенника. Женщина поверила звонившему ей "работнику финансового учреждения", который предложил "сохранить счет пенсионерки от мошенников". Со своей банковской карты она перевела на счет афериста 1,6 млн рублей. По данному факту тоже возбуждено уголовное дело.
ГУ МВД России по Самарской области напоминает: будьте предельно внимательны при общении с неизвестными по телефону! Не сообщайте им персональные данные и сведения об имеющихся у вас сбережениях. Не попадайтесь на уловки аферистов! О противоправных фактах сообщайте в полицию.
Последние комментарии
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.
"бурматовских жертв",-все больше, в самаре недавно бродячин псы сняли с женщины скальп и она ушла не приходя в сознание, у местных властей нет законных способов решить эту проблему быстро, а денег на приюты нет.если решать эту проблему через приюты,то это фантастические деньги, тут вспоминаются слова одного депутата в госдуме, который беззастенчиво тряс языком, утверждая ,что это бесплатно решается освв, скоро россия утонет в судебных исках
Жители микрорайона просто молодцы. Героически отстаивали интересы города. В течении нескольких эпизодов останавливали противоправные и опасные подрядчиков и коммунальщиков. А действия эти действительно опасны. Они пытаются перекинуть основную магистральную трубу 500 радиуса к близко к газовой магистрали. Им вынесен запретительный акт о недопустимости их действий от газовщиков. То что подрядчик переместился со своими раскопками из одной части дома к другой сути не поменяло. Роют без всяких разрешений, экскаватором рядом с газовой магистралью. Эти магистрали расположили на таком расстоянии друг от друга не просто так, а для снижения рисков, в том числе ведения ремонтных работ. Коме того если бы рейдерский переброс коммуникаций прошел бы, то издержки дальнейшей эксплуатации этой ветки водопровода колоссальны. По идее любые работы в будущем по ремонту пришлось бы выполнять ручным способом - лопатами и кирками. Гордость за жителей. Негодование на застройщика, подрядчика и коммунальщиков у которых все средства хороши. Недоумение на наших высших чиновников - проблему с застройщиком нужно решить на высоком уровне. Проблема из-за этой скандальной точечной застройки - проблема не только жителей 13 микрорайона - но и интересов города в целом.