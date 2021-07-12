ГУ МВД России по Самарской области: как уберечься от телефонных аферистов

ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона быть бдительнее и не поддаваться на уловки телефонных мошенников, которые выманивают деньги он-лайн, с помощью телефонных звонков, sms сообщений и сети Интернет.

Так, 73-летний житель Сызрани стал жертвой афериста. Мужчина поверил звонившему ему "работнику финансового учреждения", который предложил "сохранить деньги от мошенников". Неизвестный злоумышленник уговорил пенсионера оформить кредит он-лайн и перевести полученные денежные средства в размере около 1,1 млн руб. на указанный им расчетный счет. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

80-летняя жительница Самарского региона тоже стала жертвой мошенника. Женщина поверила звонившему ей "работнику финансового учреждения", который предложил "сохранить счет пенсионерки от мошенников". Со своей банковской карты она перевела на счет афериста 1,6 млн рублей. По данному факту тоже возбуждено уголовное дело.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает: будьте предельно внимательны при общении с неизвестными по телефону! Не сообщайте им персональные данные и сведения об имеющихся у вас сбережениях. Не попадайтесь на уловки аферистов! О противоправных фактах сообщайте в полицию.