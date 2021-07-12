Заявки на участие в международной премии #МЫВМЕСТЕ можно подать до 25 июля

В период с 18 мая по 5 декабря 2021 года по поручению президента России Владимира Путина проходит международная премия "#МЫВМЕСТЕ", основная цель которой выявление лидеров социальных изменений из числа сообществ и волонтеров НКО, бизнеса, журналистов и поддержка их инициатив, направленных на улучшение жизни и помощи людям.
Премия организована платформой DOBRO.RU совместно с рядом информационных и организационных партнеров.
Специальный конкурсный трек "Медиа" принимает к участию заявки от физических лиц (старше 14 лет) (журналисты любых СМИ, блогеры, а также представители юридических лиц в сфере медиа и НКО) по следующим номинациям:
- "Социальные медиа" — открытые и доступные каналы и блоги, содержащие не менее 10 единиц контента, посвященные социальной тематике и развитию позитивной гражданской активности, размещенные в следующих социальных сетях: Одноклассники, Вконтакте, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Telegram;
- "Медиаволонтерство" — волонтерские медиапроекты для НКО;
- "Сторителлинг" — видео, фоторепортаж, текстовые материалы с историями людей, которые меняют жизнь к лучшему (об активистах, сотрудниках НКО, благотворителях, волонтерах и т. д.);
- "Локальные медиа" — контент, фото, видео, текст о созидательной гражданской активности малых населенных пунктов, сел, деревень и малых городов (численность населения до 50 тысяч человек), размещенных в местных региональных и/или муниципальных блогах, интернет пабликах и СМИ.
Победители в конкурсном треке "Медиа" в возрастной категории старше 14 лет награждаются дипломом, подарочным набором, получают медиаподдержку от партнеров Премии, а также получают возможность стать номинантами на присуждение государственной награды в сфере благотворительности — знака отличия "За благодеяние".
Срок подачи заявок продлен до 25 июля 2021 года. Необходимая информация о премии (положение о премии, медиаматериалы, осуществление подачи заявки на участие) расположена на платформе DOBRO.RU (раздел Премия #МЫВМЕСТЕ).
Последние комментарии
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.
"бурматовских жертв",-все больше, в самаре недавно бродячин псы сняли с женщины скальп и она ушла не приходя в сознание, у местных властей нет законных способов решить эту проблему быстро, а денег на приюты нет.если решать эту проблему через приюты,то это фантастические деньги, тут вспоминаются слова одного депутата в госдуме, который беззастенчиво тряс языком, утверждая ,что это бесплатно решается освв, скоро россия утонет в судебных исках
Жители микрорайона просто молодцы. Героически отстаивали интересы города. В течении нескольких эпизодов останавливали противоправные и опасные подрядчиков и коммунальщиков. А действия эти действительно опасны. Они пытаются перекинуть основную магистральную трубу 500 радиуса к близко к газовой магистрали. Им вынесен запретительный акт о недопустимости их действий от газовщиков. То что подрядчик переместился со своими раскопками из одной части дома к другой сути не поменяло. Роют без всяких разрешений, экскаватором рядом с газовой магистралью. Эти магистрали расположили на таком расстоянии друг от друга не просто так, а для снижения рисков, в том числе ведения ремонтных работ. Коме того если бы рейдерский переброс коммуникаций прошел бы, то издержки дальнейшей эксплуатации этой ветки водопровода колоссальны. По идее любые работы в будущем по ремонту пришлось бы выполнять ручным способом - лопатами и кирками. Гордость за жителей. Негодование на застройщика, подрядчика и коммунальщиков у которых все средства хороши. Недоумение на наших высших чиновников - проблему с застройщиком нужно решить на высоком уровне. Проблема из-за этой скандальной точечной застройки - проблема не только жителей 13 микрорайона - но и интересов города в целом.