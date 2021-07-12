1 августа в ТД "Захар" состоится открытие регионального центра обслуживания потребителей (РЦОП). В нем самарцы смогут комплексно решать свои вопросы с крупнейшими ресурсоснабжающими компаниями региона.

На площадке единого офиса будут работать специалисты "Средневолжской газовой компании", "Самараэнерго", "Самарской сетевой компании", "Самарагорэнергосбыта", "РКС Самара", "Самарской электросетевой компании" и "Регионального агентства энергоэффективных и информационных технологий".

Если раньше при необходимости газификации коттеджа, заключения договора его присоединения к электросетям и уточнения платежных документов необходимо было перемещаться между разными офисами, то теперь все это и многое другое можно будет сделать в новом и комфортном офисе РЦОП.