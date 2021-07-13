В Новокуйбышевске может появиться памятник Валерию Грушину

Общественники из Новокуйбышевска обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну с инициативой по обустройству в городе сквера в честь Валерия Грушина, сообщает сайт парламентария.

Активисты предлагают организовать благоустроенный сквер рядом с домом, где в середине прошлого века жила семья Грушиных. На этой территории горожане хотели бы видеть скульптурную композицию, посвященную их знаменитому земляку, в память о котором проводится Грушинский фестиваль. Они также предложили создать музей на базе квартиры Грушиных.

Депутат идею поддержал, пообещав помочь с привлечением необходимого финансирования на благоустройство сквера и внебюджетных инвестиций на изготовление и установку памятника Грушину. По убеждению депутата, квартира могла бы стать филиалом Музея истории города.

"Если жители проголосуют и поддержат создание сквера, то я со своей стороны буду всячески ратовать за включение объекта в существующие сегодня программы", — заявил Александр Хинштейн.