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Общество

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На ближайшую неделю в Самарской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщает Приволжское УГМС.

"В период с 13 по 19 июля местами по региону сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность 5 класса", - отмечается в сообщении.

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