В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности

На ближайшую неделю в Самарской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщает Приволжское УГМС.

"В период с 13 по 19 июля местами по региону сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность 5 класса", - отмечается в сообщении.