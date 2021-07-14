Тольяттинца заставили оплатить штраф в 80 тыс. рублей под угрозой конфискации иномарки

Судебные приставы и сотрудники ГАИ провели в Тольятти совместный рейд по выявлению злостных нарушителей и лиц с неоплаченными штрафами, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Во время рейда сотрудники служб остановили автомобиль с должником. У тольяттинца оказалось 52 штрафа (за нарушение ПДД) на 80 тыс. рублей. Приставы и сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что, если долг не будет погашен, автомобиль оштрафованного — Kia Sportage — будет арестован на месте, а затем передан на торги.

"Не желая расставаться с автомобилем, должник на месте оплатил всю сумму долга в 79 тысяч рублей с помощью POS-терминала", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что ранее жителю Тольятти не раз направлялись предупреждения с требованием погасить задолженность, но все они были проигнорированы.