Генподрядчик уходит от ответа по берегоукреплению в Рождествено

Арбитражный суд заново рассмотрит требование ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" вернуть 282,2 млн руб., выделенные на берегоукрепление в Рождествено.

Напомним, власти перечислили деньги ООО "С.И.Т.И." за работу в 2015-2016 году. Компания заключила договор субподряда с ООО "Стройкапитал", директор которого Денис Зубков впоследствии был осужден за мошенничество по этому контракту. С его ведома часть берегового банкета (нижний слой) сделали из низкосортного камня.

Это стало основанием для обращения в суд. В Управлении капстроительства посчитали, что генподрядчик за некачественно выполненные работы обогатился на выделенную из бюджета сумму.

Экспертиза показала, что ООО "С.И.Т.И." исполнило контракт на 92,7%. В компании пояснили, что не закончили работы из-за подтопления, и они не были оплачены. В уже выполненных работах эксперт нашел недостатки и оценил стоимость их устранения в 15,6 млн рублей. Эту сумму арбитраж присудил взыскать с генподрядчика.

Тот не согласился с решением и заявил, что недостатки связаны с незавершенностью строительства. Кассация прислушалась к доводам ООО "С.И.Т.И." и отправила дело на новое рассмотрение.

Добавим, что в конце 2020 г. жители Рождествено забили тревогу по поводу разрушения берегоукрепления. По их словам, стена накренилась почти на 20 градусов. При этом эксперт сделал вывод о работоспособности банкета, а стоимость завершения работ оценил в 364 млн рублей.