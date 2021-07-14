Генподрядчик уходит от ответа по берегоукреплению в Рождествено

Арбитражный суд заново рассмотрит требование ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" вернуть 282,2 млн руб., выделенные на берегоукрепление в Рождествено.
Напомним, власти перечислили деньги ООО "С.И.Т.И." за работу в 2015-2016 году. Компания заключила договор субподряда с ООО "Стройкапитал", директор которого Денис Зубков впоследствии был осужден за мошенничество по этому контракту. С его ведома часть берегового банкета (нижний слой) сделали из низкосортного камня.
Это стало основанием для обращения в суд. В Управлении капстроительства посчитали, что генподрядчик за некачественно выполненные работы обогатился на выделенную из бюджета сумму.
Экспертиза показала, что ООО "С.И.Т.И." исполнило контракт на 92,7%. В компании пояснили, что не закончили работы из-за подтопления, и они не были оплачены. В уже выполненных работах эксперт нашел недостатки и оценил стоимость их устранения в 15,6 млн рублей. Эту сумму арбитраж присудил взыскать с генподрядчика.
Тот не согласился с решением и заявил, что недостатки связаны с незавершенностью строительства. Кассация прислушалась к доводам ООО "С.И.Т.И." и отправила дело на новое рассмотрение.
Добавим, что в конце 2020 г. жители Рождествено забили тревогу по поводу разрушения берегоукрепления. По их словам, стена накренилась почти на 20 градусов. При этом эксперт сделал вывод о работоспособности банкета, а стоимость завершения работ оценил в 364 млн рублей.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))