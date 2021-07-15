Самарская дольщица смогла взыскать неустойку со стройкомпании за сорванные сроки передачи квартиры

Жительница Самарской области с помощью судебных приставов добилась взыскания со строительной компании неустойки за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Женщина обратилась в суд с требованием взыскать со стройкомпании неустойку за нарушение сроков передачи объекта. Еще в 2018 году она заключила с организацией договор долевого участия в строительстве, согласно которому после ввода дома в эксплуатацию должна была получить однокомнатную квартиру.

Компания "провалила" сроки, и дольщица обратилась в суд. Судья удовлетворил иск и обязал застройщика выплатить компенсацию в 120 тыс. рублей.

Затем исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Ленинского района Самары, и руководство стройкомпании было уведомлено о возбуждении исполнительного производства.

"Предупреждение, однако, не подвигло руководство строительной компании исполнить решение суда. Судебным приставом-исполнителем в отношении должника-организации вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей, а также постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах", — отмечается в сообщении.

Принятые меры привели к тому, что задолженность перед участницей долевого строительства в размере 120 тысяч рублей полностью погашена. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.