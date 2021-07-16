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Общество

На Волжском проспекте после перекладки канализации разрушился новый колодец

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Волжском проспекте, рядом с домом № 49, во время засыпки котлована возникли непредвиденные сложности. На канализационном коллекторе возобновились работы, сообщает пресс-служба "РКС-Самара".

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Ранее сотрудники "РКС-Самара" в течение недели на 7-метровой глубине перекладывали канализационную линию и строили колодцы. В среду, 14 июля, работы завершились, а 15 числа объект был передан подрядчику для обратной засыпки, проливки и восстановления дорожного покрытия.

Однако ночью, когда дорожная компания засыпала грунт, разрушился колодец, а также произошли другие повреждения. В ночь на 16 июля специалисты ресурсоснабжающей компании приступили к восстановлению поврежденной канализационной линии.

В плане непредвиденных работ: вынуть грунт, прочистить трубы, восстановить колодец. По предварительным данным, это займет около суток беспрерывной работы, а затем объект вновь передадут подрядчику. После этого работы дорожной компании будут проходить под контролем специалистов "РКС-Самара". 

"Из-за проводимых работ сегодня-завтра могут наблюдаться перебои в работе канализации в районе Волжского проспекта от ул. Лесной до гостиницы "Волга".  "РКС-Самара" приносит извинения жителям за неудобства, делается всё возможное, чтобы закончить работы в кратчайшие сроки", — отмечается в сообщении ведомства.

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