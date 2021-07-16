С начала 2021 г. самарские приставы взыскали алиментов на 244 млн рублей

Управление ФССП России за полгода в пользу детей взыскало 244 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего с начала 2021 года в розыск было объявлено свыше 700 должников по алиментам, из которых были найдены 360 алиментщиков. За 6 месяцев арестовано и отправлено на реализацию имущество 270 должников.

Должники по алиментам также ограничиваются в праве выезда за пределы РФ и в праве управления транспортными средствами. На данный момент выехать за границу не могут 7,7 тысяч должников, а сесть за руль — 1,2 тысячи. В результате применения ограничительных мер алиментщики погасили задолженность перед детьми на общую сумму в 25 миллионов рублей.

К административной ответственности по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" привлечено свыше тысячи должников. В отношении почти 500 алиментщиков возбуждены уголовные дела по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".