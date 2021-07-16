В Промышленном районе Самары ввели карантин по бешенству

В Промышленном районе Самары установлен карантин по бешенству животных. Постановление подписано губернатором Дмитрием Азаровым и опубликовано на сайте правительства Самарской области.

"Признать территорию в границах Промышленного района неблагополучным пунктом по бешенству животных", — отмечается в постановлении. В связи с этим запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Также накладывается запрет на отлов диких зверей для вывоза в зоопарки.

Карантин будет отменен через 60 календарных дней после того, как будет убит последний подозреваемый в бешенстве зверь или уничтожен последний труп больного восприимчивого животного.

Эпизоотическим очагом по бешенству животных признана территория личного подсобного хозяйства на ул. Украины, 6 в Промышленном районе Самары. В очаге запрещается лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию посторонними кроме персонала и людей, призванных ликвидировать очаг, запретить вывозить и ввозить восприимчивых животных (за исключением вакцинированных в течение 179 дней, предшествующих вызову).

Кроме того, в очаге по бешенству запрещены перемещение и перегруппировка восприимчивых животных, снятие шкур с трупов зверей, охота на животных, отнесенных к охотничьим ресурсам (за исключением охоты в целях регулирования численности охотресурсов).

Контроль за соблюдением мероприятий возложен на региональный департамент ветеринарии.