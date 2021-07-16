В центре Самары ограничат движение из-за ремонта теплотрассы

В Самаре ограничат движение из-за технического перевооружения теплотрассы, сообщает администрация города.

Ограничение будет действовать с 5:00 19 июля до 6:00 15 августа на ул. Степана Разина, от ул. Венцека до дома № 63 по ул. Степана Разина.