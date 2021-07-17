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Общество

Росстат: Самарская область – в топ-10 регионов, лидирующих по снижению продолжительности жизни

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Росстат опубликовал данные по ожидаемой продолжительности жизни в регионах России по итогам пандемического 2020 года, передает РБК. Показатель упал почти во всех субъектах. Самарская область попала в топ-10 регионов, где произошло наибольшее снижение.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 году снизилась во всех российских регионах, кроме Севастополя, следует из данных, опубликованных Росстатом. Наиболее значительные потери в продолжительности жизни зафиксированы в Чечне (на 3,8 года, или 5%), Ненецком автономном округе (на 2,8 года, или 3,8%), Липецкой области (на 2,8 года, или 3,7%), Республике Дагестан (на 2,7 года, или 3,4%), пишет РБК.

Также в десятку субъектов попали Орловская область, Татарстан, Чувашия, Мордовия, Санкт-Петербург и Самарская область, замкнувшая топ-10 регионов.

В губернии продолжительность жизни снизилась 2,3 года, а прирост общей смертности в 2020 г. по отношению к 2019 г. составил 26%.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить человеку, родившемуся в данном году, при условии, что на протяжении всей жизни его поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель, указывает Росстат в методологических пояснениях. Исходный ряд показателей для вычисления ожидаемой продолжительности жизни — это возрастные коэффициенты смертности (число смертей в данном возрасте, деленное на среднее население в этом возрасте).

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