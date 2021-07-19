Жительница Безенчукского района взыскала с бывшего мужа 500 тыс. рублей

Судебные приставы Безенчукского района помогли жительнице региона получить полмиллиона рублей, который остался должен ей бывший муж после раздела имущества. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

После развода отношения между супругами испортились. За разделом совместно нажитого имущества они обратились в суд. Согласно постановлению, экс-супруг был обязан передать бывшей жене 500 тысяч рублей. Однако мужчина не торопился отдавать полмиллиона рублей, и в дело вмешались приставы.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес в отношении мужчины постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от общей суммы задолженности, а также запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества.

"Принятые сотрудниками отделения меры побудили должника полностью погасить задолженность", — отмечается в сообщении.