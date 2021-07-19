В Самаре появится арт-объект с тематикой "город-курорт"

С 12 по 23 июля художники Арт Абстрактов и Фугас из творческого объединения Aksometry Lab будут работать в Самаре над арт-объектом площадью 320 "квадратов". Объект разместится в ТЦ "Мега", а 23 числа состоится его презентация.
Идея проекта заключается в создании рисунка, напоминающего жителям, что Самара ― это город-курорт. Стену украсят летними образами: купающиеся в Волге самарцы, закаты и рассветы, водные виды спорта.
"Весь арт-объект будет наполнен ассоциациями с курортом и пропитан позитивными летними вибрациями", — сообщили в пресс-службе "Меги".
В день презентации запланирована расширенная культурная программа: сеты от Dj Mali Vibe, лекции исследователя уличной культуры Алексея Чупанина на тему "Феномен цветных стен: вандализм или украшение?" и пиксель-арт художника Алексея Конькова ― "Дополненная реальность в сфере уличного искусства". Уличный художник Егор Рыба проведет для маленьких гостей мастер-класс по стрит-арту.
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