В Самаре появится арт-объект с тематикой "город-курорт"

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С 12 по 23 июля художники Арт Абстрактов и Фугас из творческого объединения Aksometry Lab будут работать в Самаре над арт-объектом площадью 320 "квадратов". Объект разместится в ТЦ "Мега", а 23 числа состоится его презентация.