16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре появится арт-объект с тематикой "город-курорт" Самарская область – в лидерах ПФО количеству жителей с антителами к Covid-19 Чапаевские депутаты предложили сократить нормативы накопления ТКО на 20% Жительница Безенчукского района взыскала с бывшего мужа 500 тыс. рублей Самарский выпускник установил рекорд, набрав 300 баллов по трем ЕГЭ

Общество

В Самаре появится арт-объект с тематикой "город-курорт"

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 12 по 23 июля художники Арт Абстрактов и Фугас из творческого объединения Aksometry Lab будут работать в Самаре над арт-объектом площадью 320 "квадратов". Объект разместится в ТЦ "Мега", а 23 числа состоится его презентация.

Идея проекта заключается в создании рисунка, напоминающего жителям, что Самара ― это город-курорт. Стену украсят летними образами: купающиеся в Волге самарцы, закаты и рассветы, водные виды спорта.

"Весь арт-объект будет наполнен ассоциациями с курортом и пропитан позитивными летними вибрациями", — сообщили в пресс-службе "Меги". 

В день презентации запланирована расширенная культурная программа: сеты от Dj Mali Vibe, лекции исследователя уличной культуры Алексея Чупанина на тему "Феномен цветных стен: вандализм или украшение?" и пиксель-арт художника Алексея Конькова ― "Дополненная реальность в сфере уличного искусства". Уличный художник Егор Рыба проведет для маленьких гостей мастер-класс по стрит-арту.

Гид потребителя

Последние комментарии

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Андрей Сухов 12 июля 2021 13:11 ГУ МВД России по Самарской области: как уберечься от телефонных аферистов

Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Ано Ицнэкс Биосфера 28 июня 2021 10:29 СК "Согласие" в суде отбилась от выплат самарскому свинокомплексу за падеж скота от АЧС

СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.

Фотограф фотограф 22 июня 2021 18:19 Основатель самарского ветцентра "ФлагманВет": "Нужно запретить нынешние методы отлова бродячих собак"

"бурматовских жертв",-все больше, в самаре недавно бродячин псы сняли с женщины скальп и она ушла не приходя в сознание, у местных властей нет законных способов решить эту проблему быстро, а денег на приюты нет.если решать эту проблему через приюты,то это фантастические деньги, тут вспоминаются слова одного депутата в госдуме, который беззастенчиво тряс языком, утверждая ,что это бесплатно решается освв, скоро россия утонет в судебных исках

Фото на сайте

Исчезающая деревня Черёмушки

Исчезающая деревня Черёмушки

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

Парад Победы-2021 в Самаре

Парад Победы-2021 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1