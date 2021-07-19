Синоптики предупредили самарцев о грозах и сильном ветре

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Во вторник днем, 20 июля, местами по региону ожидаются гроза, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Возможен град с сохранением вечером. Температура воздуха составит +31...+36 °C.
В ночь на среду, 21 июля, ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами. Ветер южный 5-10 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха +17...+22 °C. Днем возможность осадков сохранится, будет дуть ветер юго-западный 7-12 м/с. Воздух прогреется до 30...35 °C.
В четверг, 22 числа, ночью и днем прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Будет дуть юго-западный ветер, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +17...+22 °C, днем 30....35 °C, на западе региона до 25 °C.
По сведению Гидрометцентра России во второй декаде июля средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 3,0º.
Последние комментарии
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.
"бурматовских жертв",-все больше, в самаре недавно бродячин псы сняли с женщины скальп и она ушла не приходя в сознание, у местных властей нет законных способов решить эту проблему быстро, а денег на приюты нет.если решать эту проблему через приюты,то это фантастические деньги, тут вспоминаются слова одного депутата в госдуме, который беззастенчиво тряс языком, утверждая ,что это бесплатно решается освв, скоро россия утонет в судебных исках