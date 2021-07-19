Синоптики предупредили самарцев о грозах и сильном ветре

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Во вторник днем, 20 июля, местами по региону ожидаются гроза, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Возможен град с сохранением вечером. Температура воздуха составит +31...+36 °C.

В ночь на среду, 21 июля, ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами. Ветер южный 5-10 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха +17...+22 °C. Днем возможность осадков сохранится, будет дуть ветер юго-западный 7-12 м/с. Воздух прогреется до 30...35 °C.

В четверг, 22 числа, ночью и днем прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Будет дуть юго-западный ветер, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +17...+22 °C, днем 30....35 °C, на западе региона до 25 °C.

По сведению Гидрометцентра России во второй декаде июля средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 3,0º.