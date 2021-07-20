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Общество

В августе самарцы смогут приобрести "с молотка" арестованный солярий и магазин

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В августе на электронной торговой площадке жители региона смогут приобрести движимое и недвижимое имущество, выставленное на торги в рамках исполнительных производств. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области. В перечень попали магазин, солярий и инфракрасная сауна.

На торгах самарцы смогут приобрести гидромассажную ванну, солярий, инфракрасную кабину, аппарат микрокотоковой терапии и устройство для прессомассажа, капсулу Derma, а также автоматы выдува ПЭТ, нанесения этикетки, упаковки бутылок в пленку, триблок разливо-укупорочный. С полотка пустят также право требования к застройщику по договору участия в долевом строительстве на однокомнатную квартиру в 44 кв.м в с. Тимофеевка.

Среди недвижимого арестованного заложенного имущества значатся несколько квартир в Самаре, Нефтегорске, Тольятти, селах Тимашево, Александровка, поселках Кинельский и Стройкерамика.

Кроме того, в пос. Курумоч выставлены на торги семь земельных участков под садоводство площадью от 661 до 2918 кв. м. и стоимостью от 600 тысяч до 2,6 миллионов рублей.

Нежилые помещения, выставленные на продажу — овощехранилище в Сергиевском районе, гараж в Промышленном районе Самары и магазин в Кинель-Черкассах.

Уйдут "с молотка" и автомобили. К примеру, Mercedes-Benz С 180 2012 г., зарегистрированный в Армении, продают за 475 тыс. рублей, Chevrolet Cobalt 2013 г. — за 1,28 миллиона рублей, Land Rover Range Rover Sport 2015 г. — за 1,2 миллиона рублей.

Торги пройдут 4,16 и 17 августа в 10:00 на электронной торговой площадке ООО "ВЭТП". 

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