Самарца обвиняют в избиении детей и угрозах убить жену

В Самаре направили в суд для рассмотрения уголовное дело 35-летнего местного жителя, обвиняемого в истязании своих детей. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, с июня 2019 г. по ноябрь 2020 г. пьяный мужчина в своей квартире систематически избивал своих детей 2013 и 2019 годов рождения, а также пасынка 2006 года рождения. В декабре 2020 г. самарца лишили родительских прав.

А в ноябре 2020 г. пьяный обвиняемый поссорился с женой и неоднократно угрожал убить ее.