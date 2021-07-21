Приставы арестовали "люксовый" Lincoln самарца, задолжавшего 100 тыс. рублей по налогам

Судебные приставы-исполнители Самары арестовали автомобиль марки Lincoln, принадлежавший мужчине, задолжавшему 100 тыс. рублей по налогам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Приставы отметили, что ранее уже предупреждали должника о применении мер принудительного характера, но самарец так и не заплатил налоги вовремя. В регистрирующие органы были направлены запросы на проверку имущественного положения должника. Выяснилось, что мужчине принадлежит автомобиль марки Lincoln (стоимость подержанных авто этой марки на специализированных сайтах начинается от 200 тыс. рублей за машину 2000–2002 г.в). Во время рейда иномарку обнаружили, составили акт описи и арестовали.
"Теперь у должника есть 10 дней на погашение задолженности по налогам. В случае, если мужчина долг не оплатит, арестованный автомобиль оценят и передадут для дальнейшей реализации на торгах. Вырученные денежные средства перечислят в счет погашения задолженности", — отмечается в сообщении.
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