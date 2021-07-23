В Самарской области вдовам Героев СССР назначена ежемесячная выплата в 50 тыс. рублей

Правительство Самарской области окажет социальную поддержку вдовам Героев Советского Союза, проживавших и умерших на территории региона. Соответствующее постановление подписано губернатором Дмитрием Азаровым и опубликовано на сайте облправительства.

"Установить проживающим на территории Самарской области вдовам Героев Советского Союза ежемесячное пособие в размере 50 тыс. рублей с июня 2021 года", — отмечается в постановлении.

Пособие предоставляется министерством социально-демографической политики на основании сведений "Централизованной системы мер социальной поддержки населению" по состоянию на 1 июня текущего года.

Пособия буду перечислены на счета получателей, открытые в кредитных организациях, либо через отделение федеральной почтовой связи.