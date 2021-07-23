В Самаре несколько автобусов временно изменят схему движения

В городском департаменте транспорта сообщили, что в связи с проведением ремонтных работ в центре города, на ул. Красноармейской (на участке между домами № 119 и № 76, на перекрестке с ул. Агибалова) несколько автобусных маршрутов временно изменят схему движения. Временная схема будет действовать с 10:00 23 июля по 05:00 26 июля.

Речь идет об автобусах №№ 53, 168,172.

Автобус №53 проследует по улицам Красноармейской, Спортивной, Вилоновской, Арцыбушевской, Льва Толстого и далее по маршруту в направлении в город, из города – по улицам Красноармейской, Арцыбушевской, ул.Льва Толстого и далее по маршруту

Автобусы №168,172 - по улицам Вилоновская, Арцыбушевская, Льва Толстого и далее по маршруту в направлении к площади Революции.