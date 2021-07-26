Начало недели в Самарской области будет теплым и сухим

В Приволжском УГМС сообщили, что с 26 по 28 июля в регионе установится комфортная погода с минимальным количеством осадков.

Так, в понедельник днем, 26 июля, в регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 24…26 °C.

Ночью и днем во вторник, 27 числа, облачность сохранится. В ночные часы ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха 10…15 °C. Днём местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 23…28 °C.

В среду, 28 июля, прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха 10…15 °C. Днём ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 23…28 °C.

По сведению Гидрометцентра России в третьей декаде июля средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на 1,0º.

Также синоптики сообщили, что до 30 июля на юге Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класса.