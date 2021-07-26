В Приволжье проходит областная общественная акция "Живая история Самарской губернии"

В субботу, 24 июля, в с. Приволжье состоялось торжественное открытие уникальной интерактивной выставки с дополненной реальностью (AR) "Живая история Самарской губернии".

В программе было много увлекательных мероприятий и локаций: уличный фестиваль кино, проведение тематическая викторина по объектам выставки, интерактивная площадка "Поздравь Самарскую губернию с юбилеем", детская площадка с анимационной игровой программой и многое другое.

26 и 28 июля всех жителей и гостей района приглашают стать участниками деловой программы "Ресурсная среда для каждого", в рамках которой министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, министерство культуры и министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области проведут тематические форсайт-сессии.

Так, 26 июля с 16.00 до 17.30 пройдет лекция "Самарская губерния: Люди. События. Символы", и состоится презентация мобильного информационно-библиотечного комплекса (библиобус) ГБУК "Самарская областная универсальная научная библиотека".

В социальной сети "ВКонтакте" все желающие могут принять участие в онлайн-мероприятиях: в конкурсе плакатов и конкурсе видеороликов, где можно рассказать о достоянии своей малой родины, а также в онлайн-марафоне по истории и достижениям Самарского региона "Живая история Самарской губернии". Итоги подводятся еженедельно.

Напомним, уникальная общественно-просветительская акция "Живая история Самарской губернии" стартовала в Самарской области в виртуальном пространстве в мае 2021 года и продлится до ноября. Акция приурочена к 170-летию Самарской губернии и посвящена основным вехам в истории становления нашего региона.

В муниципальном районе Приволжский выставка продлится до 30 июля.

Более подробная информация об общественной акции "Живая история Самарской губернии" и онлайн-марафоне представлена на официальном сайте акции — живаяистория63.рф, и в официальных сообществах: https://vk.com/nasledie_pobeda, https://www.instagram.com/history_63/