В Приволжье проходит областная общественная акция "Живая история Самарской губернии"

В субботу, 24 июля, в с. Приволжье состоялось торжественное открытие уникальной интерактивной выставки с дополненной реальностью (AR) "Живая история Самарской губернии".
В программе было много увлекательных мероприятий и локаций: уличный фестиваль кино, проведение тематическая викторина по объектам выставки, интерактивная площадка "Поздравь Самарскую губернию с юбилеем", детская площадка с анимационной игровой программой и многое другое.
26 и 28 июля всех жителей и гостей района приглашают стать участниками деловой программы "Ресурсная среда для каждого", в рамках которой министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, министерство культуры и министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области проведут тематические форсайт-сессии.
Так, 26 июля с 16.00 до 17.30 пройдет лекция "Самарская губерния: Люди. События. Символы", и состоится презентация мобильного информационно-библиотечного комплекса (библиобус) ГБУК "Самарская областная универсальная научная библиотека".
В социальной сети "ВКонтакте" все желающие могут принять участие в онлайн-мероприятиях: в конкурсе плакатов и конкурсе видеороликов, где можно рассказать о достоянии своей малой родины, а также в онлайн-марафоне по истории и достижениям Самарского региона "Живая история Самарской губернии". Итоги подводятся еженедельно.
Напомним, уникальная общественно-просветительская акция "Живая история Самарской губернии" стартовала в Самарской области в виртуальном пространстве в мае 2021 года и продлится до ноября. Акция приурочена к 170-летию Самарской губернии и посвящена основным вехам в истории становления нашего региона.
В муниципальном районе Приволжский выставка продлится до 30 июля.
Более подробная информация об общественной акции "Живая история Самарской губернии" и онлайн-марафоне представлена на официальном сайте акции — живаяистория63.рф, и в официальных сообществах: https://vk.com/nasledie_pobeda, https://www.instagram.com/history_63/
Последние комментарии
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.
"бурматовских жертв",-все больше, в самаре недавно бродячин псы сняли с женщины скальп и она ушла не приходя в сознание, у местных властей нет законных способов решить эту проблему быстро, а денег на приюты нет.если решать эту проблему через приюты,то это фантастические деньги, тут вспоминаются слова одного депутата в госдуме, который беззастенчиво тряс языком, утверждая ,что это бесплатно решается освв, скоро россия утонет в судебных исках