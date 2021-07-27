Самарский стартап разрабатывает самоочищающееся дорожное покрытие

Самарский стартап "МОСТОВАЯ 2.0" работает над созданием самоочищающегося дорожного покрытия, которое, как предполагается, сможет заменить асфальт и тротуарную плитку. Об сообщает RT со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Это самоочищающееся природоподобное покрытие с возможностью встраивания инженерии, которое можно укладывать без тяжёлой спецтехники и практически круглогодично. На покрытии не образуются наледь, лужи и пыль, что позволяет снизить запылённость городов и сделать их безопаснее", — уточнили в НТИ.

В основе нового покрытия галька, речной отсев, галтованный камень и агломерированный полимерный мусор. Поверхностный слой состоит из мелких фракций и заглаживается при укладке.

В НТИ отмечают, что ровность поверхности превосходит требования ГОСТа. Битум, асфальт и бетон не используются совсем, поэтому покрытие имеет сверхнизкий углеродный след.

Процесс самоочищения описывается следующим образом: пыль и осадки сначала оседают на дороге, а затем быстро смываются и стекают между камнями в дренажную систему. Система дренажного отвода практически исключает засорение.

Также в это покрытие можно встраивать коммунальные и электрические магистрали, обогрев, освещение, сигнализацию, микрогенерацию электричества, парковочные датчики.