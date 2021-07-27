Самарские приставы вынудили бизнесмена погасить долг, запретив ему распоряжаться имуществом

В Самарской области индивидуальный предприниматель накопил долг по налогам в размере 59 тысяч рублей. После наложения судебными приставами запрета на регистрационные действия в отношении четырех земельных паев, принадлежащих должнику, задолженность была погашена. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

В отделении судебных приставов Камышлинского и Клавлинского районов Самарской области возбуждено исполнительное производство о взыскании с ИП долга по налогам в размере 59 тысяч рублей.

Пристав предупреждал должника о применении в отношении него мер принудительного характера, но мужчина не торопился гасить долг.

В итоге сотрудники УФССП вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении четырех земельных паев, принадлежащих должнику.

"Узнав о запрете на регистрационные действия, индивидуальный предприниматель полностью погасил задолженность по налогам в размере 59 тысяч рублей, так как собирался продавать землю. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением", — отмечается в сообщении.