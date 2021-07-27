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Общество

Пункты вакцинации от COVID-19 появились в Google Картах

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пункты вакцинации от COVID-19 появились в Google Картах. Ранее аналогичный список стал доступен в Яндекс.Картах.

Появление данной информации в картографических сервисах стало возможным благодаря совместному проекту Министерства здравоохранения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и АНО "Диалог Регионы".

На картах собраны данные почти о 6 тыс. объектах. Теперь каждый житель России может найти адрес ближайшего пункта вакцинации и построить до него маршрут. Проект затрагивает все регионы страны — как города-миллионники, так и небольшие населенные пункты.

В картографических сервисах можно узнать информацию как о мобильных, так и о стационарных пунктах во всех федеральных округах России. Чтобы получить необходимые данные, пользователю достаточно ввести ключевые слова "вакцинация" или "где сделать прививку" в строке поиска в Яндекс.Картах и "вакцинация рядом" или "пункты вакцинации" в Google Картах. Сегодня в России это самые полные списки мест вакцинации, которые регулярно дополняются.

"Данные по всей стране собраны специалистами Центров управления регионами (ЦУР). Совместно с региональными минздравами были верифицированы все объекты, как государственные, так и коммерческие, оказывающие услуги по вакцинации населения. В каждом регионе информация о мобильных пунктах вакцинации регулярно обновляется", — отметил первый заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Кирилл Истомин.

Он также отметил, что одна из ключевых задач ЦУР заключается в информировании граждан о способах получения услуг государства. Сеть ЦУР в нашей стране может решать такие задачи комплексно.

При нажатии на тот или иной пункт вакцинации на картах можно узнать часы работы организации и позвонить по телефону горячей линии, где человек сможет получить консультацию по вопросам вакцинации.

В Google Картах в карточки пунктов вакцинации также добавлена ссылка на портал вакцина.стопкоронавирус.рф для того, чтобы пользователь мог получить официальную информацию о коронавирусе и ответы на самые распространенные вопросы.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. К сегодняшнему дню в стране зарегистрированы три препарата: "Спутник V" производства Института им. Н. Ф. Гамалеи, "ЭпиВакКорона" Центра "Вектор" и "КовиВак" Центра им. М. П. Чумакова. Сделать прививку можно как в государственных, так и в частных медучреждениях.

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