Жителя Самарской области оштрафовали за отказ выделять детям доли в доме

Судебные приставы восстановили права несовершеннолетних, оштрафовав их отца и принудив его выделить доли в объекте ИЖС, купленном с помощью маткапитала. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Выяснилось, что мужчина вложил материнский капитал в покупку жилого дома и участка, но детям доли не выделил. Суд вынес решение обязать отца оформить объект жилой дом и земельный участок в общую долевую собственность несовершеннолетних детей. Но мужчина проигнорировал решение.

Приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, и после этого мужчина выделил доли.

"Согласно действующему законодательству родители обязаны выделить детям доли в объекте индивидуального жилищного строительства — жилом доме, приобретенном при помощи материнского капитала, определив размер этих долей по соглашению", — отмечается в сообщении.