В Тольятти пенсионер, хранивший дома десятки патронов без документов, попал под уголовное дело

В ходе операции "Оружие", проходившей в Самарской области в течение трех дней, в одной из тольяттинских квартир сотрудники угрозыска нашли оружейный шкаф со множеством патронов внутри. Владельцем шкафа является ранее не судимый 71-летний местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Содержимое изъяли и направили на экспертизу. Согласно справке об исследовании, 83 патрона к нарезному огнестрельному оружию относятся к категории боеприпасов. На момент изъятия у мужчины не было лицензии на нарезное оружие.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".

В общей сложности в рамках операции "Оружие": проверено более двух тыс. жителей региона, владеющих гражданским и охотничьим оружием, изъято 56 единиц оружия и более 1300 патронов различного калибра, находящихся в незаконном обороте.

Органы предварительного следствия возбудили 16 уголовных дел по фактам незаконного хранения, изготовления, небрежного хранения и хищения оружия. Выявлено 65 нарушений, ответственность за которые предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях РФ.