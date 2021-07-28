Компании "Электросеть-Волга" не удалось оспорить в суде штраф на 300 тыс. рублей

В Самарское УФАС России обратился житель с жалобой на действия АО "Электросеть-Волга". По его мнению, компания нарушила правила подключения к электроэнергии. АО пыталось возложить на заявителя обязанности по выполнению мероприятий по обеспечению учета электрической энергии (мощности), передает пресс-служба антимонопольного ведомства.
В декабре 2020 г. между заявителем и АО "Электросеть-Волга" был заключен договор об осуществлении технологического присоединения жилого дома в пос. Новосемейкино к электрическим сетям.
В январе 2021 г. АО направило заявителю письмо с указанием, что житель должен самостоятельно установить шкаф учета, а также приобрести прокалывающие зажимы для фактического подключения электроустановки к сетям АО "Электросеть-Волга".
"Действующим законодательством не предусмотрено возложение на потребителей электроэнергии обязанности по установке устройств контроля величины максимальной мощности, необходимых для выполнения сетевой организацией своих обязанностей, а равно и обязанности контролировать максимальную мощность", — отмечается в сообщении ведомства.
Самарское УФАС России, рассмотрев материалы дела, установило административное правонарушение в отношении АО "Электросеть-Волга" ответственность за которое предусмотрена статьей 9.21 КоАП РФ.
14 апреля ФАС вынес постановление о наложении штрафа в размере 300 тыс. рублей в отношении АО "Электросеть-Волга". Указанное постановление было безрезультатно оспорено в Арбитражном суде Самарской области, но 22 июля суд подтвердил правомерность позиции антимонопольного органа.
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