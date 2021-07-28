Директора тольяттинской фирмы дисквалифицировали из-за долгов по зарплате

В Тольятти дисквалифицировали директора ООО "Шлако-железорудный концентрат" из-за долгов по зарплате. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее при проверке надзорного ведомства выяснилось, что работникам предприятия с августа 2020 г. задолжали свыше 20 млн рублей.

Кроме того, директора организации уже привлекали за долги к административной ответственности, но он так не выплатил деньги.

В итоге 27 июля суд дисквалифицировал руководителя на год. Постановление суда еще не вступило в законную силу.