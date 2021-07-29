Около стадиона "Самара Арена" ограничат движения для соревнований по велоспорту

В Самаре ограничат движение из-за соревнований по велоспорту, сообщает администрация города.

Ограничение будет действовать с 8:00 до 16:00 1 и 2 августа, а также 5 сентября на следующих участках:

— на ул. Арена 2018, от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

— на Проезде № 2;

— на ул. Дальней, от ул. Арена 2018 на участке 500 м.

Кроме того, с 8:00 до 16:00 1 и 2 августа, и 5 сентября в зоне ограничения автобусы № 96, 205, 295 будут следовать по скорректированным схемам.