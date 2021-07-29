Жительницу Тольятти обманул мошенник, предлагавший забронировать жилье в Гаграх

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту интернет-мошенничества. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
С 30 июня по 2 июля на сайте бронирования отелей booking.com злоумышленник разместил ложную информацию о возможности бронирования комнаты в курортной зоне города Гагры Республики Абхазия. В результате мошенник присвоил 25 тыс. руб., которые перечислила жительница Тольятти за съем жилья.
В первом полугодии 2021 г. на территории Тольятти зарегистрировали рост преступлений, совершенных с использованием информационных технологий на 2,9% (с 1286 до 1323), в том числе зарегистрировано 634 мошенничества, количество которых по сравнению с 2020 г. увеличилось на 26,5%.