Полицейского, подозреваемого в убийстве 15-летней девушки, уволили

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ГУ МВД России по Самарской области по результатам служебной проверки уволило из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам сотрудника, задержанного по подозрению в убийстве 15-летней девушки. Об этом сообщает ведомство.