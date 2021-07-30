Прокуратура закончила проверку по факту поломки аттракциона в Самаре

Прокуратура Промышленного района Самары провела проверку ранее появившейся в СМИ информации о поломке аттракциона качелей "Корсар" в парке Гагарина.
12 июля на аттракционе 2004 года выпуска произошла поломка: оторвало привод, разгоняющий аттракцион. Причиной поломки было послабление и разрыв соединительных болтов привода (колеса) аттракциона.
Согласно должностной инструкции механика аттракционов, работник должен был обеспечивать безаварийную и надежную работу оборудования. Поэтому в действиях работника усмотрели административное нарушение, якобы он нарушил правила эксплуатации аттракциона. В итоге за это нарушение назначили штраф 3 тыс. рублей.
При этом после поломки оператор сразу остановил аттракцион и вызвал механика. Но при этом в нарушение требований безопасности при эксплуатации аттракционов сотрудники не исключили доступ посторонних в опасные зоны.
Сейчас аттракцион "Корсар" не эксплуатируется.
Последние комментарии
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.