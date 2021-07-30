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Общество

Прокуратура закончила проверку по факту поломки аттракциона в Самаре

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Промышленного района Самары провела проверку ранее появившейся в СМИ информации о поломке аттракциона качелей "Корсар" в парке Гагарина.

12 июля на аттракционе 2004 года выпуска произошла поломка: оторвало привод, разгоняющий аттракцион. Причиной поломки было послабление и разрыв соединительных болтов привода (колеса) аттракциона.

Согласно должностной инструкции механика аттракционов, работник должен был обеспечивать безаварийную и надежную работу оборудования. Поэтому в действиях работника усмотрели административное нарушение, якобы он нарушил правила эксплуатации аттракциона. В итоге за это нарушение назначили штраф 3 тыс. рублей.

При этом после поломки оператор сразу остановил аттракцион и вызвал механика. Но при этом в нарушение требований безопасности при эксплуатации аттракционов сотрудники не исключили доступ посторонних в опасные зоны.

Сейчас аттракцион "Корсар" не эксплуатируется.

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