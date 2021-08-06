Энергетики "Т Плюс" озвучили аудиокниги для читателей самарских библиотек с нарушением зрения

Сотрудники Самарского филиала ПАО "Т Плюс" поддержали Всероссийскую акцию "Говорящая книга". Энергетики прочитали рассказы местных авторов в звукозаписывающей студии Самарской областной специальной библиотеке для слепых.
Акция "Говорящая книга" объединила волонтеров из многих региональных организаций, в том числе специалистов ПАО "Т Плюс" и АО "ЭнергосбыТ Плюс". Причем перед переводом литературных произведений в аудиоформат добровольцы из числа энергетиков прошли обучение особенностям озвучивания текстов для незрячих читателей.
"Наши люди отзывчивы и всегда с радостью делают добрые дела. Данный проект сделает литературные произведения самарских авторов более доступными для людей с нарушениями зрения", — отметил директор филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов.
Напомним, филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" традиционно оказывает волонтерскую и благотворительную помощь поликлиникам, специализированным образовательным учреждениям, фондам для малообеспеченных граждан и жителям региона с ограниченными возможностями.
Последние комментарии
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров