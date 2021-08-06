Энергетики "Т Плюс" озвучили аудиокниги для читателей самарских библиотек с нарушением зрения

Сотрудники Самарского филиала ПАО "Т Плюс" поддержали Всероссийскую акцию "Говорящая книга". Энергетики прочитали рассказы местных авторов в звукозаписывающей студии Самарской областной специальной библиотеке для слепых.

Акция "Говорящая книга" объединила волонтеров из многих региональных организаций, в том числе специалистов ПАО "Т Плюс" и АО "ЭнергосбыТ Плюс". Причем перед переводом литературных произведений в аудиоформат добровольцы из числа энергетиков прошли обучение особенностям озвучивания текстов для незрячих читателей.

"Наши люди отзывчивы и всегда с радостью делают добрые дела. Данный проект сделает литературные произведения самарских авторов более доступными для людей с нарушениями зрения", — отметил директор филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов.

Напомним, филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" традиционно оказывает волонтерскую и благотворительную помощь поликлиникам, специализированным образовательным учреждениям, фондам для малообеспеченных граждан и жителям региона с ограниченными возможностями.