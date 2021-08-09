В Самарской области назначен куратор ЦУР

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил куратора Центра управления регионом. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте областного правительства.
"Назначить куратором Центра управления регионом Самарской области вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области", — отмечается в документе.
Напомним, в июле 2021 г. пост вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев, занимавший должность с 7 июля 2020 г. В правительстве региона сообщили, что чиновник перешел на другую работу.
Сейчас должность исполняющего обязанности руководителя администрации губернатора Самарской области занимает Петр Королев.
В должность куратора ЦУР войдут компетенции, связанные с кадровой политикой: назначение ответственного исполнителя по созданию и функционированию Центра, назначение куратора и руководителей отраслевых блоков ЦУР, а также ответственных за отраслевые блоки.
В тестовом режиме ЦУР был запущен в октябре 2020 г., а в конце ноября его возглавил Сергей Рыжиков, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по связям с общественностью АО "СамРЭК". До "СамРЭКа" Сергей Рыжиков работал генеральным директором телеканала "Самара-ГИС". Его замом в новой организации стала Венера Рамазанова, пришедшая с должности заместителя руководителя информационной службы ГТРК "Самара".