В Самарской области назначен куратор ЦУР

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил куратора Центра управления регионом. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте областного правительства.

"Назначить куратором Центра управления регионом Самарской области вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области", — отмечается в документе.

Напомним, в июле 2021 г. пост вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев, занимавший должность с 7 июля 2020 г. В правительстве региона сообщили, что чиновник перешел на другую работу.

Сейчас должность исполняющего обязанности руководителя администрации губернатора Самарской области занимает Петр Королев.

В должность куратора ЦУР войдут компетенции, связанные с кадровой политикой: назначение ответственного исполнителя по созданию и функционированию Центра, назначение куратора и руководителей отраслевых блоков ЦУР, а также ответственных за отраслевые блоки.