За неделю несколько пожилых самарцев перевели мошенникам 1,4 млн рублей

В Самарской области только за одну неделю шесть жителей стали жертвой обмана. Люди отдали деньги злоумышленникам, поверив, что их родственники "попали в беду", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Два случая произошли в Тольятти. В обоих жертвой аферистов стали пожилые женщины. Так, 70-летней пенсионерке позвонил неизвестный, шокировав, что ее родственник якобы попал в ДТП и срочно нужны деньги, чтобы избежать проблем. Собеседник "держал на проводе" пенсионерку около 30 минут, вплоть до момента, пока к ней домой не приехал человек на автомобиле, которому женщина добровольно отдала 100 тысяч рублей. Обман вскрылся практически сразу, как только у женщины появилась возможность позвонить близким, после чего она сообщила о произошедшем в полицию.
В этот же день в полицию Центрального района обратился 86-летний тольяттинец, который передал "курьеру" для "родственника в беде" все свои сбережения — 450 тыс. рублей.
По обоим фактам проводится проверка.
Еще четыре аналогичных случая произошли в Самаре. Жертвами стали 83-летняя женщина, отдавшая мошенникам 200 тыс. рублей, а также 79-летняя дама, которой якобы позвонил "адвокат потерпевшего", сказав, что ее сын-пешеход спровоцировал ДТП и срочно нужны 300 тыс. рублей.
Еще 50 тыс. рублей перевела мошенникам, представившимся полицейскими, 85-летняя жительница Советского района.
"Она поверила, что ее внук совершил ДТП, и необходимо заплатить деньги родственникам потерпевшего. Пенсионерка знала о существующих схемах обмана. На подъезде ее дома размещена информация с предупреждениями не поддаваться на уговоры мошенников, однако все равно стала потерпевшей", — отмечается в сообщении.
По аналогичной схеме лишилась 300 тысяч рублей 82-летняя жительница Самары.
Во всех случаях возбуждены уголовные дела по факту мошенничества.
Чтобы не стать жертвой обмана, полицейские рекомендуют прервать разговор и перезвонить родственнику, "попавшему в беду". Если абонент недоступен, можно обратиться в отдел полиции и уточнить информацию.
Последние комментарии
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.