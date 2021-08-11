За неделю несколько пожилых самарцев перевели мошенникам 1,4 млн рублей

В Самарской области только за одну неделю шесть жителей стали жертвой обмана. Люди отдали деньги злоумышленникам, поверив, что их родственники "попали в беду", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Два случая произошли в Тольятти. В обоих жертвой аферистов стали пожилые женщины. Так, 70-летней пенсионерке позвонил неизвестный, шокировав, что ее родственник якобы попал в ДТП и срочно нужны деньги, чтобы избежать проблем. Собеседник "держал на проводе" пенсионерку около 30 минут, вплоть до момента, пока к ней домой не приехал человек на автомобиле, которому женщина добровольно отдала 100 тысяч рублей. Обман вскрылся практически сразу, как только у женщины появилась возможность позвонить близким, после чего она сообщила о произошедшем в полицию.

В этот же день в полицию Центрального района обратился 86-летний тольяттинец, который передал "курьеру" для "родственника в беде" все свои сбережения — 450 тыс. рублей.

По обоим фактам проводится проверка.

Еще четыре аналогичных случая произошли в Самаре. Жертвами стали 83-летняя женщина, отдавшая мошенникам 200 тыс. рублей, а также 79-летняя дама, которой якобы позвонил "адвокат потерпевшего", сказав, что ее сын-пешеход спровоцировал ДТП и срочно нужны 300 тыс. рублей.

Еще 50 тыс. рублей перевела мошенникам, представившимся полицейскими, 85-летняя жительница Советского района.

"Она поверила, что ее внук совершил ДТП, и необходимо заплатить деньги родственникам потерпевшего. Пенсионерка знала о существующих схемах обмана. На подъезде ее дома размещена информация с предупреждениями не поддаваться на уговоры мошенников, однако все равно стала потерпевшей", — отмечается в сообщении.

По аналогичной схеме лишилась 300 тысяч рублей 82-летняя жительница Самары.

Во всех случаях возбуждены уголовные дела по факту мошенничества.

Чтобы не стать жертвой обмана, полицейские рекомендуют прервать разговор и перезвонить родственнику, "попавшему в беду". Если абонент недоступен, можно обратиться в отдел полиции и уточнить информацию.