Счетная палата обнаружила нарушения в деятельности музея им. Алабина

Счетная палата проверила финансово-хозяйственную деятельность музея им. Алабина за период с 2019 по 2021 годы и обнаружила ряд нарушений и недостатков.

Выяснилось, что руководство музея завышало показатель "число посетителей удаленно через сеть Интернет", влияющий на размер субсидии по госуслуге "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций".

Были обнаружены нарушения при соблюдении правил хранения музейных экспонатов в фондохранилищах. Также установлено, что помещений для этого не хватает. Однако при этом сотрудники КСП выяснили, что площади основного здания музея в виду его конструктивных особенностей используются для экспонирования не полностью.

Обнаружились нарушения в ведении бухучета: в период с 2019 по истекший период 2021 г. руководство учреждения представляло искаженные показатели по годовой бухгалтерской отчетности.

А по итогам проверки использования трудовых ресурсов и расходов по оплате труда стало известно, что в 2020–2021 гг. сотрудники музея привлекали специалистов IT-сферы со стороны, несмотря на то, что в музее есть собственный отдел современных технологий для выполнения работ по техническому сопровождению компьютеров, серверов, оргтехники и программного обеспечения, проекционного, серверного и мультимедийного оборудования.

В штатное расписание были внесены должности и установлены оклады, не предусмотренные нормативными правовыми актами. "Необоснованное установление размеров должностных окладов (тарификационных разрядов) работникам учреждения привело к неэффективному расходованию бюджетных средств", — отмечается в сообщении.

Проверил надзорный орган и то, насколько эффективно используются субсидии, выделенные из областной казны. Были установлены нарушения ФЗ "О закупках": музей заключал контракты на работы с одними и теми же подрядчиками, "что не обеспечивало соблюдение принципа обеспечения конкуренции".

По итогам контрольного мероприятия в адрес Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина вынесено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков, направлены информационные письма в министерство культуры Самарской области, государственную инспекцию финансового контроля Самарской области.