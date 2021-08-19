В Самаре пройдет гастрономическая ярмарка под региональным брендом "Ярмарка вкусов"

В субботу, 21 августа, в 12:00 на парковке ТК "Амбар" в Самаре откроется гастрономическая ярмарка "АМБАР ЕДА. Ешь#слушай местное!" под региональным брендом "Ярмарка вкусов". Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Гастрономическая ярмарка, где каждый может открыть ресторан на один день или продегустировать блюда представленных участников, проходит ежегодно в августе с 2017 года.

Ярмарка вкусов "АМБАР ЕДА" погружает гостей в настоящую гастрономическую кругосветку, притом что все блюда приготовлены из местных сезонных продуктов. Участники из Самары и Самарской области представят традиционные блюда русской, французской, израильской, мексиканской, украинской и японской кухонь.

В ходе открытия ярмарки состоится вручение сертификатов на право использования символики "Самарский продукт", "Сделано в Самарской области" (региональный бренд разработан по инициативе губернатора в поддержку местных товаров) предприятиям, продукция которых, по мнению компетентной комиссии при областном минпромторге, заслуживает такой маркировки.

"Ярмарка пройдёт на открытом воздухе, но при строгом соблюдении санитарных требований, утверждённых Роспотребнадзором. На входе будут установлены санитайзеры, будет проводиться измерение температуры, проверка наличия масок", - отмечается в сообщении.