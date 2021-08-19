В Самаре пройдет гастрономическая ярмарка под региональным брендом "Ярмарка вкусов"

В субботу, 21 августа, в 12:00 на парковке ТК "Амбар" в Самаре откроется гастрономическая ярмарка "АМБАР ЕДА. Ешь#слушай местное!" под региональным брендом "Ярмарка вкусов". Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Гастрономическая ярмарка, где каждый может открыть ресторан на один день или продегустировать блюда представленных участников, проходит ежегодно в августе с 2017 года.
Ярмарка вкусов "АМБАР ЕДА" погружает гостей в настоящую гастрономическую кругосветку, притом что все блюда приготовлены из местных сезонных продуктов. Участники из Самары и Самарской области представят традиционные блюда русской, французской, израильской, мексиканской, украинской и японской кухонь.
В ходе открытия ярмарки состоится вручение сертификатов на право использования символики "Самарский продукт", "Сделано в Самарской области" (региональный бренд разработан по инициативе губернатора в поддержку местных товаров) предприятиям, продукция которых, по мнению компетентной комиссии при областном минпромторге, заслуживает такой маркировки.
"Ярмарка пройдёт на открытом воздухе, но при строгом соблюдении санитарных требований, утверждённых Роспотребнадзором. На входе будут установлены санитайзеры, будет проводиться измерение температуры, проверка наличия масок", - отмечается в сообщении.
"Ярмарка вкусов" - региональный бренд ярмарочной торговли, утвержденный правительством Самарской области. Направлен на формирование нового типа малоформатной ярмарочной торговли. Ярмарки под региональным брендом проходят с элементами фестивального мероприятия, что включает в себя не только традиционную продажу товаров, но и гастрономический туризм, уникальные предложения по организации развлечений и досуга жителей, а также гостей региона. Проведение ярмарки под региональным брендом "Ярмарка вкусов" способствует повышению конкурентоспособности товаров местного производства, росту потребительского спроса и увеличению покупательского трафика.
На сегодня свидетельства о присвоении региональной символики "Самарский продукт", "Сделано в Самарской области" вручены почти 200 производителям Самарской области. Среди них товаропроизводители в различных секторах экономики. Маркировка присутствует на более чем трех тысячах товарных позиций. Благодаря универсальности регионального товарного знака перечень представленной продукции достаточно широк. Получить разрешение на присвоение региональной символики могут любая организация, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство товаров на территории Самарской области.
Выдача разрешений осуществляется на безвозмездной основе и оформляется на вид продукции или ассортиментную группу продукции сроком на два года. (Региональную символику не стоит путать со знаком добровольной сертификации "Самарское качество", которая распространяется исключительно на сферу производства продуктов питания и говорит о соответствии ГОСТам).