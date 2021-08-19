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Общество

Инноватор из Самарской области создал уникальную роевню для пчел

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект жителя Самарской области Михаила Мельникова «Разработка инновационной роевни, оснащенной функцией автоматической поимки роя» стал победителем сразу двух программ Фонда содействия инновациям. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Региональный представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) Александр Сергиенко вместе с командой технопарка "Жигулевская долина" продолжает активно помогать молодым разработчикам Самарской области в продвижении своих идей за счет различных программ грантовой поддержки. Так, уникальная разработка Михаила Мельникова победила сразу в двух программах ФСИ - "Умник" и "Старт".

"Я разрабатываю устройство для автономной поимки пчел. Использование инновационной роевни позволяет снизить потери пчел на пчелохозяйствах и повысить их продуктивность. Уникальность моего проекта заключается в том, что я внедряю современные технологии в столь древнее ремесло, как пчеловодство. Похожие предложения отсутствуют на рынке", - рассказал Михаил.

В Самарской области ведется активная реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Стратегия лидерства, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым, - в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты. "Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан, - это важный фактор стабильности для экономики региона", - отмечал в своем послании глава региона.

Размер гранта по программе "Умник" составил 500 тыс. рублей, по программе "Старт" - 2 млн рублей. Благодаря средствам, выделенным Фондом содействия инновациям, изобретателем были проведены виртуальные исследования, которые были направлены на определение прочностных и тепловых характеристик устройства. Без вреда для пчел в виртуальной среде была определена оптимальная конфигурация оборудования и оптимальная площадь вентиляционных отверстий.

Михаил уверен, что такой крупной поддержки Фонду удалось добиться благодаря отлаженной работе регионального представителя:

"В ходе реализации проекта активную поддержку мне оказали региональный представитель Фонда по Самарской области в технопарке "Жигулевская долина" Александр Сергиенко и его команда в технопарке "Жигулевская долина". Я рекомендую всем молодым ученым, студентам, аспирантам принять участие в конкурсах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и получить весомую поддержку в развитии своей идеи и доведении ее до готового продукта. Нет ничего невозможного, делайте шаги к своему успеху и двигайтесь вперед!"

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