Инноватор из Самарской области создал уникальную роевню для пчел

Проект жителя Самарской области Михаила Мельникова «Разработка инновационной роевни, оснащенной функцией автоматической поимки роя» стал победителем сразу двух программ Фонда содействия инновациям. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Региональный представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) Александр Сергиенко вместе с командой технопарка "Жигулевская долина" продолжает активно помогать молодым разработчикам Самарской области в продвижении своих идей за счет различных программ грантовой поддержки. Так, уникальная разработка Михаила Мельникова победила сразу в двух программах ФСИ - "Умник" и "Старт".

"Я разрабатываю устройство для автономной поимки пчел. Использование инновационной роевни позволяет снизить потери пчел на пчелохозяйствах и повысить их продуктивность. Уникальность моего проекта заключается в том, что я внедряю современные технологии в столь древнее ремесло, как пчеловодство. Похожие предложения отсутствуют на рынке", - рассказал Михаил.

В Самарской области ведется активная реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Стратегия лидерства, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым, - в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты. "Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан, - это важный фактор стабильности для экономики региона", - отмечал в своем послании глава региона.

Размер гранта по программе "Умник" составил 500 тыс. рублей, по программе "Старт" - 2 млн рублей. Благодаря средствам, выделенным Фондом содействия инновациям, изобретателем были проведены виртуальные исследования, которые были направлены на определение прочностных и тепловых характеристик устройства. Без вреда для пчел в виртуальной среде была определена оптимальная конфигурация оборудования и оптимальная площадь вентиляционных отверстий.

Михаил уверен, что такой крупной поддержки Фонду удалось добиться благодаря отлаженной работе регионального представителя:

"В ходе реализации проекта активную поддержку мне оказали региональный представитель Фонда по Самарской области в технопарке "Жигулевская долина" Александр Сергиенко и его команда в технопарке "Жигулевская долина". Я рекомендую всем молодым ученым, студентам, аспирантам принять участие в конкурсах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и получить весомую поддержку в развитии своей идеи и доведении ее до готового продукта. Нет ничего невозможного, делайте шаги к своему успеху и двигайтесь вперед!"