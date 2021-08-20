В Самаре суд продлил срок ареста Вячеславу Хомских до 19 октября

В среду, 18 августа, Самарский районный суд Самары под председательством судьи Юлии Мироновой продлил срок содержания под стражей начальнику полиции городского УМВД Вячеславу Хомских. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, уголовное дело о получении взятки (п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ) в отношении Хомских возбудили 19 ноября 2020 года. По версии следствия, в марте 2011 г. он получил от руководителя ОПС "Законовские" Сергея Гафурова в качестве взятки автомобиль "Нива" стоимостью более 300 тыс. рублей.

Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс адвокат Вячеслава Хомских Александр Николаев, заседание состоялось в Самарском районном суде 18 августа. Следствие просило продлить срок содержания под стражей до 19 октября, мотивируя это тем, что обвиняемый может скрыться от следствия либо оказать давление на свидетелей.

"Однако на заседании представитель прокуратуры просил суд отказать в удовлетворении ходатайства, так как утверждение следствия о том, что мой подзащитный может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей, ничем не мотивировано и не обосновано. Мы, в свою очередь, просили суд избрать для Хомских меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд поддержал позицию следствия и продлил Хомских срок содержания под стражей на два месяца. Я уже подал апелляционную жалобу на данное постановление суда", - пояснил адвокат.