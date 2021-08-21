В Самаре восстановят деревянные наличники в доме на ул. Чапаевской

В четверг, 19 августа, в Самаре стартовал образовательный проект "Бережём наличники". В течение недели самарцы познакомятся с историей и методами работы с декором деревянных домов. Проект победил в конкурсе Фонда президентских грантов и проводится при поддержке городской администрации, сообщили в мэрии.

В рамках проекта прошли лекции об истории русского деревянного зодчества, о наличниках, их оформлении и практиках спасения, а с 21 по 27 число пройдет практическая часть проекта.

Во дворе дома по ул. Чапаевской, 192 (общежитие № 1 СГАКИ) волонтеры восстановят наличники, снятые с самарских домов. В выходные, 21 и 22 августа, в рамках мастер-классов самарский мастер по домовой резьбе Сергей Пимахин покажет, как реставрировать старые наличники и как вырезать новые.

Итогом проекта "Бережем наличники" станет арт-объект "Снято". На торце дома 192 по улице Чапаевской будут размещены восстановленные участниками проекта деревянные наличники.

В 2009 г. дом по ул. Чапаевской, 192 был отнесен к ОКН как "Доходный дом". Его постройка датируется концом XIX — началом XX века. В 2014 году после историко-культурной экспертизы дом вычеркнули из списка ОКН вместе с еще 50 зданиями Самары и Сызрани.

По данным на май 2021 г., в здании планируется масштабная внутренняя конструкция, после чего в нем откроются "Самарские мануфактуры". В них войдет образовательный центр, ремесленная мастерская, детская школа ремесла и дизайна, театральная площадка, а также стационарный штаб фестиваля "Том Сойер Фест".