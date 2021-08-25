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Общество

ФАС уличило тольяттинскую компанию "Гранд" в незаконной кредитной деятельности

ТОЛЬЯТТИ. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарское УФАС обратились сотрудники Волго-Вятского ГУ Банка России, которые пожаловались сомнительную на рекламу ломбарда в Тольятти, предлагавшего займы под залог движимого имущества.

Сотрудники антимонопольной службы установили, что перед входом в офис ООО "Гранд" в Тольятти был размещен щит с надписью: "Старый город ЛОМВАРД Комиссионный магазин". При этом сотрудники комиссионного магазина информировали потенциальных клиентов о возможности получить кредит под залог движимого имущества. Процентная ставка по займу зависела от имущества, предоставляемого в залог.

Выяснилось, что ООО "Гранд" не имеет статуса кредитной организации или некредитной финансовой организации, не состоит в государственных реестрах, ведение которых осуществляется Банком России, не поднадзорен Банку России и не относится к субъектам, которым предоставлено право осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских кредитов.

"Таким образом, указанная реклама содержит нарушения ч. 7 ст. 7 ФЗ "О рекламе", запрещающей рекламу товаров, на производство или реализацию которых требуется получение лицензий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений", — отмечается в сообщении.

"Также из текста рекламной информации   невозможно определить лицо, оказывающее услугу, следовательно, данная реклама содержит не соответствующие действительности сведения о продавце рекламируемого товара и в ней отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, при этом искажается смысл информации, и вводятся в заблуждение потребители рекламы, что является нарушением ч.7. ст. 5 ФЗ " О рекламе", — подчеркнули в ФАС.

Еще одно нарушение ФЗ "О рекламе" в рекламном тексте выразилось в отсутствии наименования юридического лица ООО "Гранд". Кроме того, реклама компании оказалась противоречащей ч. 14 статьи 28 ФЗ "О рекламе", так как оказание банковских, страховых и иных финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности может осуществляться только лицами, имеющими соответствующие лицензии, разрешения.

По итогам рассмотрения дела комиссия Самарского УФАС России признала рекламу: "Старый город ЛОМВАРД Комиссионный магазин", размещенную ООО "Гранд", ненадлежащей и несоответствующей требованиям ФЗ "О рекламе". Компании было выдано предписание об устранении нарушений в месячный срок. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Гид потребителя

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