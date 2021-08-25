Самарец получил два с половиной года колонии за нападение на судью

В Самаре суд вынес приговор мужчине, который угрожал судье. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

21 сентября 2020 г. Октябрьский райсуд Самары вынес местному жителю приговор - лишение свободы - за пять эпизодов мошенничества в крупном и особо крупном размере.

Несогласный с наказанием мужчина направился за судьей в совещательную комнату, перекрыл выход из кабинета и вывернул судье кисть. В этот момент осужденного задержали.

Теперь суд назначил самарцу два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.