Самарец получил два с половиной года колонии за нападение на судью

В Самаре суд вынес приговор мужчине, который угрожал судье. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
21 сентября 2020 г. Октябрьский райсуд Самары вынес местному жителю приговор - лишение свободы - за пять эпизодов мошенничества в крупном и особо крупном размере.
Несогласный с наказанием мужчина направился за судьей в совещательную комнату, перекрыл выход из кабинета и вывернул судье кисть. В этот момент осужденного задержали.
Теперь суд назначил самарцу два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
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Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!