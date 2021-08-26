Гвардейцы в огне: как начался пожар в Бузулукском бору

Корреспондент Волга Ньюс побывал в селе Гвардейцы, где сгорело 14 домов, и попробовал разобраться, как начался крупнейший природный пожар на территории Самарской области, съевший сотни гектаров нацпарка "Бузулукский бор" и сломавший десятки жизней.

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По официальной, но предварительной версии пожар начался с несанкционированного пала травы. Однако предполагаемый очаг — заброшенная ферма и ее окрестности, превратившиеся в свалку. Здесь на сотни квадратных метров земля завалена кусками шифера, бутылками, канистрами, консервными банками. Кучки перепревшего выброшенного зерна до сих пор местами тлеют (я был в селе 25 августа). Палы же травы обычно проводятся для расчистки участка под огород или под сенокос. Явно не тот случай.

Местные говорят, что возгорание могло начаться из-за стекла — якобы кто-то выбросил старые оконные рамы, сработавшие как линзы. Я видел эти рамы — они лежат в зловонной луже, в которую, вероятно, ассенизатор сливает канализационные стоки. Впрочем, вокруг более чем достаточно другого стекла.

Свалка обширная, очевидно, что до пожара она была обильно покрыта высоким сухостоем сорной растительности. Вероятно, именно она и дала огню ту силу, которая позволила ему преодолеть двухметровую насыпь с грунтовой дорогой, отделяющую ферму от села.

Свалка и ферма - где-то здесь, видимо, начался пожар

Еще одна версия от местных жителей — из-за сильного ветра могли заискрить провода линии электропередач, идущей по окраине села, мимо фермы. Такое здесь уже случалось несколько лет назад, как минимум дважды, говорит житель Гвардейцев Вячеслав.

Меня удивило, что не смотря на небывалую жару, от которой вся область изнывает с мая, я не увидел следов противопожарного опахивания села. И в частности, около этой стихийной мусорки возле фермы. Ведь, как известно, свалки имеют свойство постоянно загораться. Ну и напрашивается вопрос — почему свалка вообще существовала.

Еще более меня удивило отсутствие следов борьбы с огнем вдоль насыпи с дорогой, ведущей мимо фермы в лес. Видно, что огонь шел к лесу по обочинам-низинам шириной три-пять метров. До леса ему нужно было преодолеть порядка километра. Как по бикфордову шнуру к пороховой бочке — пересушенным 40-градусным зноем соснам. Возможно, это очевидно сейчас, но в суматохе спасения деревни, осталось вне фокуса внимания. Или просто не хватило времени опередить пламя.

По этим обочинам огонь дошел до леса

Перед самим лесом я увидел две полосы опашки, шириной около метра каждая. Но при таком ветре, который бушевал на юго-востоке области в выходные, и при непосредственной близости к деревьям, они не могли стать препятствием для огня.

Прорвавшись к лесу, пламя набрало еще большую силу, поднялся настоящий огненный смерч, который переносил на сотни метров горящие ветки. Жители Борского и Новоборского, до которых огонь не дошел, говорят, что на них падали с неба горячие угли. Так пожар преодолел реку Самарку, которая в этом месте имеет ширину 20-30 метров.

На правобережье Самарки у огня была прямая дорога по сосновому лесу к железной дороге и находящемуся за ней поселку Немчанка. Вечером в субботу Немчанку удалось отстоять, но в воскресенье огонь все же прорвался — сгорело 16 домов.

Герои и куркули

Главным спасителем деревни гвардейцы в один голос называют фермера Ивана Мельникова. Он, узнав о пожаре, прыгнул в свой трактор и принялся опахивать деревню и засыпать огонь на подступах к домам. Трактор при этом раскалялся так, что его поливали из пожарных машин.

В итоге Иван отбил у огня ул. Дымковскую, примыкающую к ферме с запада, и часть пострадавшей ул. Тамбовской.

От некоторых домов остались только печи

"Он уже в третий раз тушит пожары. Настоящий мужик, хоть и зажиточный. А остальные — просто куркули", — безапелляционно рубит Вячеслав, помогающий погорельцам собрать металлолом, бывший недавно крышами, гаражами и заборами, на который уже успели положить глаз мародеры. "Напишите, напишите — может ему медаль какую дадут", — просит Вячеслав.

С самим Иваном поговорить не удалось — в этот день он уехал по делам в Самару. Надеюсь, награда найдет героя.

Из профессиональных спасателей первой в Гвардейцы приехала единственная на все сельское поселение (четыре населенных пункта) машина добровольной пожарной дружины — казаки на стареньком ЗИЛ-130 из с. Благодаровка (в 20 км от Гвардейцев). Это чуть больше двух тонн воды…

К тому времени все дома, которые не удалось спасти, уже горели.

"Я была в огороде, увидела дым за насыпью. Побежала звонить в пожарку. Вышла из дома, а уже горит соседний заброшенный участок. Успела только вынести документы и загорелся наш дом", — рассказывает бабушка Валя — миниатюрная седая старушка в платке, у которой обожжена щека и ухо.

По ее словам, пламя распространялось молниеносно. При этом сама же она говорит, что, увидев, как горит ее дом, впала в прострацию и перестала понимать, что происходит вокруг.

"Мы накануне были на свадьбе внука в Борском. А на следующий день вот это все случилось. Теперь внук из подаренных ему денег одевает нас — у нас ничего не осталось", — рассказывает Валентина Николаевна, попутно сокрушаясь об оставшихся в обвалившемся погребе солениях и компотах.

Огонь легко преодолел полосу опашки на пути к лесу

"Мы по 100 кг только смородины собирали. Полтонны картошки выкопали. Куры были. Все сгорело. От собаки вот только косточки в конуре остались. Ничего не успели спасти", — рассказывает женщина и делится надеждой на то, что им со стариком дадут квартиру в Новоборском или Борском — поближе к внуку и дочери. Дом дочери — через дорогу — тоже сгорел. Отстраиваться заново в деревне на восьмом десятке баба Валя уже не хочет.

Фотографировать убитых горем людей на фоне их сгоревших домов и дворов не поднимается рука…

"Когда пожарные приехали, мы сказали, что наш дом уже не надо тушить — пусть спасают те, что дальше по улице. Они начали поливать сараи за нашим забором. Дальше огонь не прошел", — говорит Валентина Николаевна.

Она и муж два дня ночевали у соседки, на третью ночь уехали к внуку. В среду приехали в село — местные активисты объявили сбор волонтеров, которые должны были помочь собрать металлолом, чтобы конвертировать его в какие-никакие средства, так нужные сейчас погорельцам.

В итоге волонтеров оказалось только двое — активистка Ольга и ее муж полицейский Максим, охранявший сгоревшие дома ночью и оставшийся помочь после смены. Впрочем, по улице суетились помогавшие погорельцам соседи, работал трактор, извлекавший металл из завалов.

"Пройдет еще пару дней и забудется. Нужно сейчас активно собирать помощь, решать вопросы, — переживает активистка Ольга и как бы оправдывается за малочисленность волонтеров: "Людей много помогает. Сейчас они в других местах, — где еще горит, в Немчанке. Кто-то сутками не спал".

А у сельского магазина в паре улиц от Тамбовской в это время праздно сидели парни лет 15-16 с бутылкой энергетика, в небольшой очереди к кассе стоял маргинального вида характерно пахнущий мужичок.

Пожарные из Борского, находящегося в 13 км от Гвардейцев, приехали позже добровольной дружины из Благодаровки. Вячеслав делится общим мнением сельчан, что две машины дежурили на массовом патриотическом празднике, который проходил в это время в райцентре, и якобы руководство медлило с их отправкой, не предполагая, что все может принять столь серьезный оборот.

Не хочу верить, что все было именно так, но то, что счет шел в прямом смысле на минуты — это факт.

"Вот в этом доме, — указывает Слава на обгоревшие развалины, — жили бабка с дедом, у которых было плохо с ногами. А там уже пламя — я сам, честно, струхнул соваться. Подошел к какому-то пожарному начальнику — сказал про них. "Не до того", — говорит. Я к другому — отмахиваются. Я — к "скорой". В итоге с врачом с носилками на колесах добежали до дома, деда с бабкой на них погрузили и вывезли. И еще деду Колю из соседнего дома подобрали — он уже в ожогах по улице шел".

Деда Коля в итоге оказался в ожоговом центре в самарской больнице им. Пирогова. Но добираться ему пришлось туда самому. "В Борском его присыпали тальком, перевязали и отпустили. Он сам на машине в Самару поехал. Там врачи удивились, как он с такими ожогами рулил", — рассказывает его соседка.

У реки без воды

Проблема, с которой столкнулись пожарные на месте — отсутствие подходящих для заправки цистерн источников воды.

"У нас в водопроводе низкое давление. На весь сгоревший куст — одна колонка, — рассказывает жительница ул. Тамбовской Татьяна, до дома которой пожар не дошел пару сотен метров. — У всех скважины, но отключили электричество".

Единственная колонка

По ее словам, пожарные пытались заправляться у водонапорной башни, но там воды не хватало. К речке Таволжанке, рассекающей село на две части, оказалось сложно подъехать — берега заросли деревьями, да и воды там совсем немного. Пару лет назад речушку чистили и снесли плотину — она была незаконной. "А на законную нужен проект, на проект — деньги. В итоге нет у нас пруда", — объясняет Татьяна.

Она говорит, что "водный вопрос" неоднократно поднимался на собраниях жителей Гвардейцев, но толку — ноль. В результате село, находящееся практически на берегу Самарки оказалось нечем тушить.

Поговорить с главой сельского поселения мне не удалось — она сослалась на необходимость отвезти "важную информацию" и обещала вернуться через 15 минут. Но на ул. Тамбовской глава поселения не появилась и через два часа. Как я потом понял из публикации в официальной группе в "Вконтакте" Борского района, "важной информацией" были фотографии, сопроводившие сообщение о "работах по устранению завалов на местах сгоревших домов".

Сейчас проверкой обстоятельств пожара занимаются Следственный комитет и прокуратура. Очевидно, у жителей много вопросов, которые они активно задают, как общаясь с журналистами, так и в социальных сетях. Главные из них:

— почему не проводилась опашка села,

— почему годами не решается вопрос с водоснабжением и пожарными резервуарами,

— почему к месту пожара первой прибыла ДПД из Благодаровки, а не пожарные из Борского,

— кто отвечает за содержание территории около заброшенной фермы,

— почему не был прегражден путь огню по обочинам дороги к лесу.

Но самое скверное — на месте Гвардейцев может оказаться каждое второе село региона. По крайней мере, из тех, где я бываю. Практически в каждом селе есть такие же заброшенные фермы, дома, пустыри, несанкционированные свалки, такие же проблемы с водой, и главное — с управлением и финансами. Выход — выстраивать систему реально работающего местного самоуправления. Иначе остается только надеяться на Ивана, который не окажется куркулем и придет на помощь. Или на авось…