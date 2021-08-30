В Самаре под открытым небом покажут фильмы о городе в годы войны

2 сентября на площадке открытого кинотеатра на 4-й очереди набережной ("Ладья") состоится кинопоказ "Тишина". Зрителям продемонстрируют документальные ленты, рассказывающие о военных страницах в истории Куйбышева.

Мероприятие приурочено к Дню окончания Второй мировой войны и 80-летию с момента присвоения Самаре-Куйбышеву статуса "запасной столицы". Показ пройдет с 18:00 до 21:00. Вход свободный.

В программе кинопоказа ролики, снятые и порталом "Волга Ньюс" в рамках просветительского интерактивного спецпроекта "Горячий характер Безымянки". Напомним, этот проект, реализованный при поддержке областного правительства, знакомит современную молодежь с условиями, в которых пришлось жить их сверстникам, вставшим к станку ради Победы, в годы войны. По материалам этого online-проекта было создано несколько познавательных экскурсионных маршрутов по Безымянке.

"Горячий характер Безымянки" стал победителем областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области, а также победил в региональном этапе премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".

Для Самары период "запасной столицы" стал ключевым этапом в становлении города как крупного промышленного центра страны. Постановление Государственного комитета обороны СССР от 15 октября 1941 года раз и навсегда изменило образ жизни провинциального Куйбышева. Буквально за несколько месяцев население города увеличилось в два раза. В "запасную столицу" переехали многие члены правительства страны. В городе были размещены 22 дипмиссии иностранных государств. Сюда были эвакуированы промышленные предприятия, обеспечивающие обороноспособность страны.

Благодаря своему географическому положению, город превратился в мощный транспортный узел — за годы войны 19 миллионов вагонов было перевезено сотрудниками Куйбышевской железной дороги.

В Куйбышеве были развернуты 54 госпиталя, где проходили лечение 182 тыс. раненых бойцов. В октябре 1941 года в город был эвакуирован Большой театр. Именно в "запасной столице" впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. Прошел знаменитый парад 1941 года. И это далеко неполный перечень событий, которые пережил наш город в военные годы. Об этом — фильмы, которые самарцы смогут увидеть в ходе трехчасового киномарафона.

"Эти документальные ленты надо смотреть! Чтобы понимать, в каком городе мы родились и живем, понимать характер горожан, гордиться родным краем и его трудовым подвигом. Совместно с Департаментом культуры и молодежной политики городского округа Самара мы организовали этот кинопоказ. Уверена, что горожане многое для себя поймут и даже пересмотрят свое отношение к Самаре", — отметила Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", организатор кинопоказа.