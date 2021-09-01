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Происшествия

Телефонный "следователь" предложил самарскому адвокату "замять" дело о растлении ребенка

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 31 августа, самарскому адвокату Олегу Марфину позвонил с незнакомого номера мужчина, представившийся следователем, и предложил за 15 тыс. руб. "замять" расследование уголовного дела о растлении ребенка.

Адвокат быстро раскусил мошенника, загнал его в тупик простым юридическим вопросом, тот капитулировал — признался, что он не следователь, а уголовник, отбывающий срок и ему нужны деньги. Об этом Олег Марфин рассказал корреспонденту Волга Ньюс.

По словам адвоката, представившийся следователем МВД незнакомец сообщил, что в Краснодарском крае расследуют уголовное дело о развратных действиях в отношении малолетнего ребенка по ст. 135 УК РФ.

"И мать пострадавшего малыша якобы дала показания, что я причастен к этому преступлению, — рассказывает Олег Марфин. — И, чтобы прекратить расследование в отношении меня, он предложил дать ему взятку 15 тыс. рублей. Я сразу понял, что имею дело с мошенником, так как никогда не был в Краснодарском крае, да и какой следователь будет делать такие предложения по телефону".

Чтобы вывести мошенника на чистую воду, адвокат задал ему профессиональный вопрос.

"Поскольку он представлялся майором юстиции, я попросил его сообщить мне, каким законом регламентируются правила применения табельного оружия, — говорил адвокат Марфин. — И тут звонивший сразу "поплыл". После нескольких фраз, он признался мне, что отбывает срок в колонии особого режима на севере в Иркутской области и ему нужны деньги. Мы разговор закончили. Однако понимая, что лжеследователь на разговоре со мной не остановится, продолжит свои преступные действия, и, возможно, ему удастся кого-то обмануть, я направил в МВД письмо с просьбой начать расследование по факту звонка и дал телефонный номер звонившего".

Теперь установлением личности лжеследователя займутся правоохранители.

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